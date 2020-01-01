Oppo Realme 6i против Huawei Y8p
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2020 года Oppo Realme 6i с экраном 6.5" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.3-дюймового Huawei Y8p, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme 6i
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Функция реверсивной зарядки
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 19% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (398 и 335 баллов)
Причины выбрать Huawei Y8p
- На 55% выше плотность пикселей (418 vs 270 PPI)
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
- Весит на 28 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
60
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
42
42
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
67
65
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme 6i и Huawei Y8p
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1600 x 720 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|418 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.3%
|83.2%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162.1 мм
|157.4 мм
|Ширина
|74.8 мм
|73.2 мм
|Толщина
|8.9 мм
|7.7 мм
|Вес
|191 грамм
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый чай, Белое молоко
|Cветло-голубой, Полночный черный, Изумрудно-зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio G80
|HiSilicon Kirin 710F
|Архитектура
|2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 1.8 ГГц (Cortex A55)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|2
|4
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 6i +19%
398
335
Geekbench 5 (многоядерный)
1344
Huawei Y8p +1%
1359
AnTuTu Benchmark 8
Realme 6i +9%
203232
187134
Рейтинг телефонов в AnTuTu (#203 и #227)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:17 ч.
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (65% за 45 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
29:59 ч.
Время просмотра видео
20:55 ч.
Время разговора (3G)
34:59 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|7
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.71 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.57 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Защитная пленка
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Защитный чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея, камера и звук - выбирайте Oppo Realme 6i, а если дисплей, программное обеспечение и корпус – то Huawei Y8p.
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