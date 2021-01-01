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Oppo Realme 6i против Oppo A54

Оппо Реалми 6i
VS
Оппо А54
Oppo Realme 6i
Oppo A54

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2020 года Oppo Realme 6i с экраном 6.5" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.51-дюймового Oppo A54, который имеет процессор Mediatek Helio P35 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 6i
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 390 и 174 баллов
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Oppo A54
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 6i
vs
Oppo A54

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.51 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.3% 82.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.4% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 31 мс -
Контрастность 1992:1 -
Максимальная яркость
Realme 6i +6%
524 нит
Oppo A54
496 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.1 мм 163.6 мм
Ширина 74.8 мм 75.7 мм
Толщина 8.9 мм 8.4 мм
Вес 191 грамм 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый чай, Белое молоко Черный, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme 6i
82.3%
Oppo A54
82.6%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 6i и Оппо А54 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80 Mediatek Helio P35
Макс. частота 2000 МГц 2350 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 950 МГц 680 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 6i +124%
390
Oppo A54
174
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 6i +32%
1312
Oppo A54
991
AnTuTu Benchmark 8
Realme 6i +99%
198311
Oppo A54
99884
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10
Оболочка UI Realme UI 1.0 ColorOS 7.2
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (65% за 45 минут) Да
Время полной зарядки 1:17 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 6i
29:59 ч.
Oppo A54
н/д
Время просмотра видео
Realme 6i
20:55 ч.
Oppo A54
н/д
Время разговора (3G)
Realme 6i
34:59 ч.
Oppo A54
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 6i vs Oppo A54
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4368 x 2912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3872 x 2592
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да -
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 6i
86.4 дБ
Oppo A54
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2020 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.57 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Oppo Realme 6i, а если дисплей и корпус – то Oppo A54.

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