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Oppo Realme 6S против Huawei Honor 9X Pro

Оппо Реалми 6S
Oppo Realme 6S
VS
Хуавей Хонор 9Х Про
Huawei Honor 9X Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2020 года Oppo Realme 6S с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G90T, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 6S
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Honor 9X Pro
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 810
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 598 и 554 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 6S
vs
Honor 9X Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 84.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 34.8 мс
Контрастность - 1655:1
Максимальная яркость
Realme 6S
483 нит
Honor 9X Pro +7%
517 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.1 мм 163.1 мм
Ширина 74.8 мм 77.2 мм
Толщина 8.9 мм 8.8 мм
Вес 191 грамм 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme 6S
84.1%
Honor 9X Pro +1%
84.7%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 6S и Хуавей Хонор 9Х Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T HiSilicon Kirin 810
Макс. частота 2050 МГц 2270 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76MC4 Mali-G52 MP6
Частота GPU 800 МГц 820 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс ~551 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 6S
554
Honor 9X Pro +8%
598
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 6S
1766
Honor 9X Pro +8%
1910
AnTuTu Benchmark 8
Realme 6S
283296
Honor 9X Pro +11%
315446

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Realme UI 1.0 EMUI 10
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 55 минут) Нет
Время полной зарядки 0:55 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 6S
н/д
Honor 9X Pro
14:23 ч.
Время просмотра видео
Realme 6S
н/д
Honor 9X Pro
13:48 ч.
Время разговора (3G)
Realme 6S
н/д
Honor 9X Pro
33:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 6S vs Huawei Honor 9X Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", ISOCELL GW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 6S
н/д
Honor 9X Pro
83.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенное на экран защитное стекло
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Oppo Realme 6S, а если производительность и программное обеспечение – то Huawei Honor 9X Pro.

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