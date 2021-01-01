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Oppo Realme 6S против Huawei P20 Lite

Оппо Реалми 6S
Oppo Realme 6S
VS
Хуавей П20 Лайт
Huawei P20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2020 года Oppo Realme 6S с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G90T, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 28 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 6S
  • На 0.66" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1800 МГц
  • Смартфон на 2 года и 4 месяца новее
  • Возможность записи 4K-видео
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G90T
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • Весит на 46 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 6S
vs
P20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.9:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 80.72%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Контрастность - 1035:1
Максимальная яркость
Realme 6S
483 нит
P20 Lite
485 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.1 мм 148.6 мм
Ширина 74.8 мм 71.2 мм
Толщина 8.9 мм 7.4 мм
Вес 191 грамм 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Realme 6S +4%
84.1%
P20 Lite
80.72%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 6S и Хуавей П20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T HiSilicon Kirin 659
Макс. частота 2050 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-G76MC4 Mali-T830 MP2
Частота GPU 800 МГц 900 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 6S
554
P20 Lite
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 6S
1766
P20 Lite
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Realme 6S
283296
P20 Lite
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Realme UI 1.0 EMUI 9.0
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 55 минут) Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:55 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 6S
н/д
P20 Lite
11:09 ч.
Время просмотра видео
Realme 6S
н/д
P20 Lite
9:44 ч.
Время разговора (3G)
Realme 6S
н/д
P20 Lite
16:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 6S vs Huawei P20 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", ISOCELL GW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 28 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 6S
н/д
P20 Lite
84.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года Март 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенное на экран защитное стекло
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 6S более удачной покупкой.

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