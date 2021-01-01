Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 ноября 2020 года Oppo Realme 7 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 800U, против 6.7-дюймового Motorola Moto G 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.