Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 ноября 2020 года Oppo Realme 7 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 800U, против 6.43-дюймового Oppo A94 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800U 5G и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.