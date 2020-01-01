Oppo Realme 7 Pro против Google Pixel 4a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 сентября 2020 года Oppo Realme 7 Pro с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme 7 Pro
- На 0.59" большая диагональ экрана
- На 49% лучшая автономность (113 vs 76 часов)
- Комплектуется на 1360 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3140 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Тонкие рамки – на 7.5% выше полезная площадь экрана
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Google Pixel 4a
- На 37% выше максимальная яркость экрана (797 против 583 нит)
- Стабилизация изображения
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Весит на 39 граммов меньше
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
74
79
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
59
56
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
65
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
61
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
71
69
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.4 дюймов
|5.81 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|443 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|90.8%
|83.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|96.3%
|95.3%
|ШИМ (PWM)
|123 Гц
|255 Гц
|Время отклика
|7 мс
|6.2 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|160.9 мм
|144 мм
|Ширина
|74.3 мм
|69.4 мм
|Толщина
|8.7 мм
|8.2 мм
|Вес
|182 грамма
|143 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серебристый
|Просто черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Qualcomm Snapdragon 730
|Макс. частота
|2300 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|8 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 618
|Частота GPU
|750 МГц
|500 МГц
|FLOPS
|~386 Гфлопс
|~386 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 7 Pro +3%
559
545
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 7 Pro +9%
1799
1650
AnTuTu Benchmark 8
Realme 7 Pro +5%
279227
266421
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu (#151 и #162)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
|15 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|3140 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 37 минут)
|Да (50% за 25 минут)
|Время полной зарядки
|0:37 ч.
|1:27 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 7 Pro +40%
16:12 ч.
11:48 ч.
Время просмотра видео
Realme 7 Pro +49%
18:10 ч.
12:17 ч.
Время разговора (3G)
Realme 7 Pro +58%
35:48 ч.
22:45 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|1 (12.2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/7.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|-
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.5
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 120 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
122
Качество видео
98
Итоговая оценка камеры
111
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|13
|15
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.73 Вт/кг
|1.37 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.52 Вт/кг
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея, камера, корпус и звук - выбирайте Oppo Realme 7 Pro, а если дисплей, программное обеспечение и коммуникации – то Google Pixel 4a.
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