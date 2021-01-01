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Oppo Realme 7 Pro против Huawei P Smart Z

Оппо Реалми 7 Про
Oppo Realme 7 Pro
VS
Хуавей П Смарт Z
Huawei P Smart Z

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 сентября 2020 года Oppo Realme 7 Pro с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.59-дюймового Huawei P Smart Z, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 7 Pro
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (584 против 430 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 65 Ватт
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 720G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 7 Pro
vs
P Smart Z

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 84.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.3% 96.3%
ШИМ (PWM) 123 Гц Не обнаружено
Время отклика 7 мс 31 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1219:1
Максимальная яркость
Realme 7 Pro +36%
584 нит
P Smart Z
430 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 160.9 мм 163.5 мм
Ширина 74.3 мм 77.3 мм
Толщина 8.7 мм 8.8 мм
Вес 182 грамма 196.8 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Realme 7 Pro +8%
90.8%
P Smart Z
84.3%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 7 Про и Хуавей П Смарт Z в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G51
Частота GPU 750 МГц 650 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1600 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 7 Pro +65%
562
P Smart Z
340
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 7 Pro +30%
1807
P Smart Z
1392
AnTuTu Benchmark 8
Realme 7 Pro +48%
276684
P Smart Z
187275

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI Realme UI 1.0 EMUI 9
Размер системы из коробки 15 ГБ 11.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 37 минут) Нет
Время полной зарядки 0:37 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 7 Pro
16:12 ч.
P Smart Z
н/д
Время просмотра видео
Realme 7 Pro
18:10 ч.
P Smart Z
н/д
Время разговора (3G)
Realme 7 Pro
35:48 ч.
P Smart Z
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 7 Pro vs Huawei P Smart Z
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/7.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 13 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 7 Pro
84 дБ
P Smart Z
84.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Май 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.73 Вт/кг 0.84 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.52 Вт/кг 1.08 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол TPU
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 7 Pro более удачной покупкой.

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