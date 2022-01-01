Oppo Realme 7 Pro против Motorola Moto G40 Fusion
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 сентября 2020 года Oppo Realme 7 Pro с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.8-дюймового Motorola Moto G40 Fusion, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 732G и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme 7 Pro
- На 30% выше максимальная яркость экрана (581 против 446 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Тонкие рамки – на 5.5% выше полезная площадь экрана
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 43 грамма меньше
Причины выбрать Motorola Moto G40 Fusion
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4500 мАч
- На 0.4" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Смартфон на 8 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
50
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
76
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.8%
|85.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
|Цветовой охват sRGB
|96.3%
|-
|ШИМ (PWM)
|123 Гц
|-
|Время отклика
|7 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|160.9 мм
|169.6 мм
|Ширина
|74.3 мм
|75.9 мм
|Толщина
|8.7 мм
|9.7 мм
|Вес
|182 грамма
|225 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серебристый
|Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Qualcomm Snapdragon 732G
|Макс. частота
|2300 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|Кэш L3
|1 МБ
|1 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 618
|Частота GPU
|750 МГц
|810 МГц
|FLOPS
|~435 Гфлопс
|~435 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 7 Pro +5%
566
540
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 7 Pro +1%
1795
1785
|CPU
|106680
|79236
|GPU
|87927
|93993
|Memory
|57185
|48993
|UX
|90243
|82626
|Total score
|341400
|304550
|Stability
|97%
|99%
|Graphics test
|4 FPS
|6 FPS
|Graphics score
|780
|1117
|PCMark 3.0 score
|-
|9045
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Android 11
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
|-
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 37 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|0:37 ч.
|-
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:12 ч.
Время просмотра видео
18:10 ч.
Время разговора (3G)
35:48 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|118°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 120 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|13
|15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Май 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.73 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.52 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и автономность - выбирайте Motorola Moto G40 Fusion, а если производительность, корпус и звук – то Oppo Realme 7 Pro.
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