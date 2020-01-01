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Oppo Realme 7 Pro против OnePlus 7 Pro

Оппо Реалми 7 Про
Oppo Realme 7 Pro
VS
Ванплас 7 Про
OnePlus 7 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 сентября 2020 года Oppo Realme 7 Pro с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.67-дюймового OnePlus 7 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 7 Pro
  • На 33% лучшая автономность (113 vs 85 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Весит на 24 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus 7 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IPX4
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 60% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 26% выше плотность пикселей (516 vs 411 PPI)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (737 и 567 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme 7 Pro и OnePlus 7 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 516 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 88.1%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme 7 Pro
588 нит
7 Pro +5%
617 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160.9 мм 162.6 мм
Ширина 74.3 мм 75.9 мм
Толщина 8.7 мм 8.8 мм
Вес 182 грамма 206 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme 7 Pro
83.4%
7 Pro +6%
88.1%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 7 Про и Ванплас 7 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465 Silver) 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 640
Частота GPU - 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 7 Pro
567
7 Pro +30%
737
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 7 Pro
1787
7 Pro +53%
2734
AnTuTu Benchmark 8
Realme 7 Pro
292084
7 Pro +60%
467977

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Realme UI 1.0 OxygenOS 10
Размер системы из коробки - 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:37 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 37 минут) Да, Warp Charge (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 7 Pro +60%
16:12 ч.
7 Pro
10:10 ч.
Время просмотра видео
Realme 7 Pro +26%
18:10 ч.
7 Pro
14:33 ч.
Время разговора (3G)
Realme 7 Pro +4%
35:48 ч.
7 Pro
34:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 7 Pro vs OnePlus 7 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 117°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Realme 7 Pro
н/д
7 Pro
118
Качества видео
Realme 7 Pro
н/д
7 Pro
98
Итоговая оценка камеры
Realme 7 Pro
н/д
7 Pro
111

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 13 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Realme 7 Pro
н/д
7 Pro
80.4 дБ
Музыка
Realme 7 Pro
н/д
7 Pro
78.7 дБ
Звонок
Realme 7 Pro
н/д
7 Pro
87.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Май 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.73 Вт/кг 1.199 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.52 Вт/кг 1.394 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, камера, коммуникации и корпус - выбирайте OnePlus 7 Pro, а если батарея – то Oppo Realme 7 Pro.

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