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Oppo Realme 7 Pro против Oppo A53

Оппо Реалми 7 Про
VS
Оппо А53
Oppo Realme 7 Pro
Oppo A53

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 3 сентября 2020 года Oppo Realme 7 Pro с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.5-дюймового Oppo A53, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 7 Pro
  • Показывает на 89% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • На 52% выше плотность пикселей (409 vs 269 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (582 против 475 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Oppo A53
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 7 Pro
vs
Oppo A53

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 89.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.3% -
ШИМ (PWM) 123 Гц -
Время отклика 7 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Realme 7 Pro +23%
582 нит
Oppo A53
475 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.9 мм 163.9 мм
Ширина 74.3 мм 75.1 мм
Толщина 8.7 мм 8.4 мм
Вес 182 грамма 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый Черный, Голубой, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Realme 7 Pro +2%
90.8%
Oppo A53
89.2%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 7 Про и Оппо А53 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 460
Макс. частота 2300 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 610
Частота GPU 750 МГц 600 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1804 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 7 Pro +126%
567
Oppo A53
251
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 7 Pro +44%
1794
Oppo A53
1246
AnTuTu Benchmark 8
Realme 7 Pro +89%
276096
Oppo A53
145724

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI Realme UI 1.0 ColorOS 7.2
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 37 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч. 1:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 7 Pro
16:12 ч.
Oppo A53
н/д
Время просмотра видео
Realme 7 Pro
18:10 ч.
Oppo A53
н/д
Время разговора (3G)
Realme 7 Pro
35:48 ч.
Oppo A53
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 7 Pro vs Oppo A53
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4368 x 2912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Нет
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/7.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3872 x 2592
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 13 13
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 7 Pro
84 дБ
Oppo A53
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2020 года Август 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.73 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.52 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 7 Pro более удачной покупкой.

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