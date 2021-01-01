Oppo Realme 7 против Motorola Moto G 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 сентября 2020 года Oppo Realme 7 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.7-дюймового Motorola Moto G 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme 7
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 8% выше максимальная яркость экрана (531 против 490 нит)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Motorola Moto G 5G
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 750G
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 665 и 537 баллов
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.4%
|85.7%
|Цветовой охват sRGB
|99.3%
|-
|Время отклика
|28 мс
|-
|Контрастность
|955:1
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|166.1 мм
|Ширина
|75.4 мм
|76.1 мм
|Толщина
|9.4 мм
|9.9 мм
|Вес
|196.5 граммов
|212 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серебристый
|Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G95
|Qualcomm Snapdragon 750G
|Макс. частота
|2050 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
|Размер транзистора
|12 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Mali-G76 3EEMC4
|Adreno 619
|Частота GPU
|900 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~195.8 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark (#210 и #215)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
|-
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (58% за 30 минут)
|Да (36% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|2:11 ч.
Тесты автономности
Смартфоны с лучшей автономностью (#33 и #13)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|118°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 112 микрон
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.1
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 120 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|12
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Ноябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Декабрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.99 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.93 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Motorola Moto G 5G, а если дисплей и звук – то Oppo Realme 7.
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