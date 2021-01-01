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Oppo Realme 7 против Oppo A54

Оппо Реалми 7
VS
Оппо А54
Oppo Realme 7
Oppo A54

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 сентября 2020 года Oppo Realme 7 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.51-дюймового Oppo A54, который имеет процессор Mediatek Helio P35 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 7
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • На 51% выше плотность пикселей (405 vs 269 PPI)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • В 3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 530 и 174 баллов
Причины выбрать Oppo A54
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 7
vs
Oppo A54

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.51 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 82.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% -
Время отклика 28 мс -
Контрастность 955:1 -
Максимальная яркость
Realme 7 +5%
521 нит
Oppo A54
496 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 163.6 мм
Ширина 75.4 мм 75.7 мм
Толщина 9.4 мм 8.4 мм
Вес 196.5 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый Черный, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme 7 +1%
83.4%
Oppo A54
82.6%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 7 и Оппо А54 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95 Mediatek Helio P35
Макс. частота 2050 МГц 2350 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 900 МГц 680 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 7 +205%
530
Oppo A54
174
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 7 +66%
1648
Oppo A54
991
AnTuTu Benchmark 8
Realme 7 +193%
293071
Oppo A54
99884
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 10
Оболочка UI Realme UI 2.0 ColorOS 7.2
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:05 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 7
18:35 ч.
Oppo A54
н/д
Время просмотра видео
Realme 7
14:56 ч.
Oppo A54
н/д
Время разговора (3G)
Realme 7
35:38 ч.
Oppo A54
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 7 vs Oppo A54
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4368 x 2912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3872 x 2592
Апертура f/2.1 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да -
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 7
81.6 дБ
Oppo A54
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.93 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 7 более удачной покупкой.

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