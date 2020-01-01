Главная > Сравнение смартфонов > Realme 7 vs Oppo A91 – что лучше выбрать?

Oppo Realme 7 против Oppo A91

Оппо Реалми 7
Oppo Realme 7
VS
Оппо А91
Oppo A91

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 сентября 2020 года Oppo Realme 7 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.4-дюймового Oppo A91, который имеет процессор MediaTek Helio P70 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 7
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 59% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 975 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4025 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Oppo A91
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (623 против 531 нит)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 24.5 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Realme 7
vs
Oppo A91

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 408 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 85.5%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 250 Гц
Время отклика - 3.2 мс
Контрастность - ~ Бесконечная
Максимальная яркость
Realme 7
531 нит
Oppo A91 +17%
623 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.3 мм 160.2 мм
Ширина 75.4 мм 73.3 мм
Толщина 9.4 мм 7.9 мм
Вес 196.5 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme 7
83.4%
Oppo A91 +3%
85.5%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 7 и Оппо А91 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95 MediaTek Helio P70
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A76) и 6 ядер по 1.95 ГГц (Cortex-A55) 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2100 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G76 MC4 Mali-G72 MP3
GPU-ядер 4 3
Частота GPU - 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 7 +75%
537
Oppo A91
307
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 7 +17%
1681
Oppo A91
1442
AnTuTu Benchmark 8
Realme 7 +59%
298085
Oppo A91
187925
Рейтинг AnTuTu (#139 и #239)

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI Realme UI 1.0 ColorOS 6.1
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4025 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 7
18:35 ч.
Oppo A91
н/д
Время просмотра видео
Realme 7
14:56 ч.
Oppo A91
н/д
Время разговора (3G)
Realme 7
35:38 ч.
Oppo A91
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 7 vs Oppo A91
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.1 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 7

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 7
н/д
Oppo A91
89.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.93 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Защитная пленка (нанесена)
- Буклет с гарантийным талоном
- Документация
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 7 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Redmi Note 9 или Realme 7
2. Poco X2 или Realme 7
3. Realme 6 или Realme 7
4. Poco M2 Pro или Realme 7
5. Realme X3 или Realme 7
6. iPhone 11 или Oppo A91
7. Redmi Note 9S или Oppo A91
8. Galaxy A71 или Oppo A91
9. Realme 6 Pro или Oppo A91
10. Realme 6 или Oppo A91

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях