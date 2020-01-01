Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 сентября 2020 года Oppo Realme 7 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.5-дюймового Oppo Realme 6i, который имеет процессор Mediatek Helio G80 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.