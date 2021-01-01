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Oppo Realme 7i против Huawei Nova 5T

Оппо Реалми 7i
Oppo Realme 7i
VS
Хуавей Нова 5Т
Huawei Nova 5T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 сентября 2020 года Oppo Realme 7i с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.26-дюймового Huawei Nova 5T, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 7i
  • Комплектуется на 2250 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3750 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Функция реверсивной зарядки
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Nova 5T
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 53% выше плотность пикселей (412 vs 270 PPI)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • На 95% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 699 и 359 баллов
  • Весит на 34 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 7i
vs
Nova 5T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.7% 84.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 36.4 мс
Контрастность - 1344:1
Максимальная яркость
Realme 7i
н/д
Nova 5T
513 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.5 мм 154.3 мм
Ширина 75.9 мм 74 мм
Толщина 9.8 мм 7.8 мм
Вес 208 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Зеленый Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme 7i
81.7%
Nova 5T +3%
84.2%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 7i и Хуавей Нова 5Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2000 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali G76 MP10
Частота GPU 1000 МГц 750 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 7i
359
Nova 5T +95%
699
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 7i
1267
Nova 5T +98%
2513
AnTuTu Benchmark 8
Realme 7i
182865
Nova 5T +102%
369127

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Realme UI 1.0 EMUI 10.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 7i vs Huawei Nova 5T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 117°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 16 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6912 x 4624
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 7i
н/д
Nova 5T
81.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Август 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 5T более удачной покупкой.

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