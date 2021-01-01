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Oppo Realme 7i против Infinix Note 10

Оппо Реалми 7i
VS
Инфиникс Ноут 10
Oppo Realme 7i
Infinix Note 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 сентября 2020 года Oppo Realme 7i с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.95-дюймового Infinix Note 10, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 7i
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (570 против 485 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Infinix Note 10
  • На 43% выше плотность пикселей (387 vs 270 PPI)
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Смартфон на 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 7i
vs
Note 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.7% 84.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.5% -
ШИМ (PWM) 925 Гц -
Время отклика 35 мс -
Контрастность 807:1 -
Максимальная яркость
Realme 7i +18%
570 нит
Note 10
485 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.5 мм 172.8 мм
Ширина 75.9 мм 78.3 мм
Толщина 9.8 мм 7.8 мм
Вес 208 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый Зеленый, Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme 7i
81.7%
Note 10 +3%
84.2%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 7i и Инфиникс Ноут 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 7i
360
Note 10 +3%
372
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 7i
1281
Note 10 +7%
1365
AnTuTu Benchmark 8
Realme 7i
180679
Note 10
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI Realme UI 1.0 XOS 7.6
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 70 минут)
Время полной зарядки - 2:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 7i vs Infinix Note 10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 6000 x 4000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3456 x 4608
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 7i
79.5 дБ
Note 10
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2020 года Май 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Infinix Note 10, а если автономность – то Oppo Realme 7i.

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