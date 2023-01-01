Главная > Сравнение смартфонов > 8 5G vs Honor 70 – что лучше выбрать?

Realme 8 5G против Honor 70

Оппо Реалми 8 5G
VS
Хуавей Хонор 70
Realme 8 5G
Honor 70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 апреля 2021 года Realme 8 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.67-дюймового Honor 70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Realme 8 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Honor 70
  • Показывает на 53% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (753 против 575 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 6.9% выше полезная площадь экрана
  • OLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
8 5G
68
Honor 70
85
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
8 5G
36
Honor 70
48
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
8 5G
75
Honor 70
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
8 5G
54
Honor 70
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
8 5G
75
Honor 70
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
8 5G
58
Honor 70
69

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
8 5G
vs
Honor 70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип LTPS LCD OLED
Размер 6.5 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 480 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 600 нит 800 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 90.8%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% 99.6%
ШИМ (PWM) - 61 Гц
Время отклика 26.5 мс 2 мс
Контрастность 823:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
8 5G
575 нит
Honor 70 +31%
753 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.5 мм 161.4 мм
Ширина 74.8 мм 73.3 мм
Толщина 8.5 мм 7.91 мм
Вес 185 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
8 5G
83.9%
Honor 70 +8%
90.8%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 8 5G и Хуавей Хонор 70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 2200 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Adreno 642L
Частота GPU 955 МГц 500 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
8 5G
566
Honor 70 +63%
924
Geekbench 5 (многоядерный)
8 5G
1775
Honor 70 +57%
2792
AnTuTu Benchmark 9
8 5G
354093
Honor 70 +53%
543279
CPU 107947 162664
GPU 77924 166021
Memory 75190 87124
UX 94990 129564
Total score 354093 543279
3DMark Wild Life Performance
8 5G
1101
Honor 70 +139%
2636
Пиковая температура корпуса 45.9 °C 46.1 °C
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS 15 FPS
Graphics score 1101 2636
PCMark 3.0
8 5G
10993
Honor 70 +4%
11384
Web score 9695 8679
Video editing 5750 6788
Photo editing 28602 24323
Data manipulation 8494 9235
Writing score 12163 14449
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI Realme UI 2.0 Magic UI 6.1
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (71% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 0:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:54 ч. 12:02 ч.
Просмотр видео 09:49 ч. 14:45 ч.
Игры 06:31 ч. 04:54 ч.
Режим ожидания 103 ч. 100 ч.
Общая автономность
8 5G
32:23 ч.
Honor 70 +1%
32:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Realme 8 5G vs Honor 70
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 54 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 8768 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 122°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (54 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Honor 70 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.1 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
8 5G
н/д
Honor 70
115
Качество видео
8 5G
н/д
Honor 70
129
Итоговая оценка камеры
8 5G
н/д
Honor 70
115

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
8 5G +1%
81.7 дБ
Honor 70
80.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Май 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor 70 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Realme 8 или 8 5G
2. Realme 10 Pro или 8 5G
3. Samsung Galaxy A53 5G или Honor 70
4. Honor 50 или Honor 70
5. Xiaomi 12T или Honor 70
6. Huawei Nova 10 Pro или Honor 70
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры