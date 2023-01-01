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Realme 8 5G против OnePlus Nord 2T

Оппо Реалми 8 5G
VS
Ванплас Норд 2Т
Realme 8 5G
OnePlus Nord 2T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 апреля 2021 года Realme 8 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1300 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Realme 8 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus Nord 2T
  • Показывает на 92% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (631 против 575 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
8 5G
68
Nord 2T
79
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
8 5G
36
Nord 2T
53
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
8 5G
75
Nord 2T
72
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
8 5G
54
Nord 2T
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
8 5G
75
Nord 2T
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
8 5G
58
Nord 2T
70

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
8 5G
vs
Nord 2T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип LTPS LCD AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 480 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 600 нит 800 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 85.7%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% 98.3%
ШИМ (PWM) - 193 Гц
Время отклика 26.5 мс 15 мс
Контрастность 823:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
8 5G
575 нит
Nord 2T +10%
631 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.5 мм 159.1 мм
Ширина 74.8 мм 73.2 мм
Толщина 8.5 мм 8.2 мм
Вес 185 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
8 5G
83.9%
Nord 2T +2%
85.7%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 8 5G и Ванплас Норд 2Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G MediaTek Dimensity 1300
Макс. частота 2200 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G77 MC9
Частота GPU 955 МГц 850 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
8 5G
566
Nord 2T +44%
816
Geekbench 5 (многоядерный)
8 5G
1775
Nord 2T +58%
2803
AnTuTu Benchmark 9
8 5G
354093
Nord 2T +92%
681407
CPU 107947 177715
GPU 77924 247492
Memory 75190 121942
UX 94990 135961
Total score 354093 681407
3DMark Wild Life Performance
8 5G
1101
Nord 2T +319%
4616
Пиковая температура корпуса 45.9 °C 47.9 °C
Stability 99% 99%
Graphics test 6 FPS 27 FPS
Graphics score 1101 4616
PCMark 3.0
8 5G +12%
10993
Nord 2T
9841
Web score 9695 7292
Video editing 5750 5386
Photo editing 28602 19456
Data manipulation 8494 8930
Writing score 12163 13905
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI Realme UI 2.0 OxygenOS 13
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:54 ч. 11:48 ч.
Просмотр видео 09:49 ч. 14:15 ч.
Игры 06:31 ч. 05:15 ч.
Режим ожидания 103 ч. 93 ч.
Общая автономность
8 5G +3%
32:23 ч.
Nord 2T
31:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Realme 8 5G vs OnePlus Nord 2T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.25
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.1 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
8 5G
81.7 дБ
Nord 2T +7%
87.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Май 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord 2T более удачной покупкой.

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