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Oppo Realme 8 5G против Realme 6 Pro

Оппо Реалми 8 5G
VS
Оппо Реалми 6 Про
Oppo Realme 8 5G
Oppo Realme 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 апреля 2021 года Oppo Realme 8 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.6-дюймового Oppo Realme 6 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 8 5G
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • На 10% лучшая автономность (118 vs 107 часов)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (585 против 429 нит)
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Весит на 17 граммов меньше
Причины выбрать Oppo Realme 6 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 8 5G
vs
Realme 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 84.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% 98.4%
ШИМ (PWM) - 2336 Гц
Время отклика 26.5 мс 28.4 мс
Контрастность 823:1 1195:1
Максимальная яркость
Realme 8 5G +36%
585 нит
Realme 6 Pro
429 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 162.5 мм 163.8 мм
Ширина 74.8 мм 75.8 мм
Толщина 8.5 мм 8.9 мм
Вес 185 граммов 202 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Красный, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme 8 5G
83.9%
Realme 6 Pro +1%
84.7%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 8 5G и Оппо Реалми 6 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Adreno 618
Частота GPU 955 МГц 800 МГц
FLOPS - ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 8 5G +10%
1822
Realme 6 Pro
1649
AnTuTu Benchmark 8
Realme 8 5G +4%
303501
Realme 6 Pro
290929

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI Realme UI 2.0 Realme UI
Размер системы из коробки - 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да, VOOC 4.0 (100% за 57 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 0:57 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 8 5G +19%
17:14 ч.
Realme 6 Pro
14:42 ч.
Время просмотра видео
Realme 8 5G
12:20 ч.
Realme 6 Pro +15%
14:01 ч.
Время разговора (3G)
Realme 8 5G
29:54 ч.
Realme 6 Pro +5%
31:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 8 5G vs Oppo Realme 6 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.1 f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 6
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 8 5G
81.7 дБ
Realme 6 Pro
82 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.19 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.92 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность, коммуникации и корпус - выбирайте Oppo Realme 8 5G, а если камера – то Oppo Realme 6 Pro.

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