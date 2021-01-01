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Oppo Realme 8 Pro против Huawei Honor 30 Lite

Оппо Реалми 8 Про
VS
Хуавей Хонор 30 Лайт
Oppo Realme 8 Pro
Huawei Honor 30 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2021 года Oppo Realme 8 Pro с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.5-дюймового Huawei Honor 30 Lite, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800 5G и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 8 Pro
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (626 против 490 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Honor 30 Lite
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 8 Pro
vs
Honor 30 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 84.7%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) 114 Гц -
Время отклика 7 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Realme 8 Pro +28%
626 нит
Honor 30 Lite
490 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.6 мм 160 мм
Ширина 73.9 мм 75.3 мм
Толщина 8.1 мм 8.3 мм
Вес 176 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Зеленый, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme 8 Pro
83.3%
Honor 30 Lite +2%
84.7%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 8 Про и Хуавей Хонор 30 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G MediaTek Dimensity 800 5G
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G57 MC4
Частота GPU 750 МГц 650 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 8 Pro
1658
Honor 30 Lite +30%
2155
AnTuTu Benchmark 9
Realme 8 Pro
344589
Honor 30 Lite +2%
352324
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI Realme UI 2.0 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 50 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (88% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 0:39 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 8 Pro
16:43 ч.
Honor 30 Lite
н/д
Время просмотра видео
Realme 8 Pro
21:33 ч.
Honor 30 Lite
н/д
Время разговора (3G)
Realme 8 Pro
35:04 ч.
Honor 30 Lite
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 8 Pro vs Huawei Honor 30 Lite
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Realme 8 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 15 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 8 Pro
84.7 дБ
Honor 30 Lite
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руковоство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Oppo Realme 8 Pro. У него лучшие дисплей, камера и звук.

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