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Oppo Realme 8 Pro против Huawei Honor 30

Оппо Реалми 8 Про
VS
Хуавей Хонор 30
Oppo Realme 8 Pro
Huawei Honor 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2021 года Oppo Realme 8 Pro с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.53-дюймового Huawei Honor 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 8 Pro
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (626 против 490 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 30
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 69% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 939 и 555 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 8 Pro
vs
Honor 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 86.6%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) 114 Гц -
Время отклика 7 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Realme 8 Pro +28%
626 нит
Honor 30
490 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.6 мм 160.3 мм
Ширина 73.9 мм 74.2 мм
Толщина 8.1 мм 8.1 мм
Вес 176 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Полуночный черный, Изумрудно-Зеленый, Титановый Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme 8 Pro
83.3%
Honor 30 +4%
86.6%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 8 Про и Хуавей Хонор 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G HiSilicon Kirin 985 5G
Макс. частота 2300 МГц 2560 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G77 MP8
Частота GPU 750 МГц 700 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~652 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 8 Pro
555
Honor 30 +69%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 8 Pro
1658
Honor 30 +53%
2533
AnTuTu Benchmark 9
Realme 8 Pro
344589
Honor 30 +31%
450187
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI Realme UI 2.0 Magic UI 3.1.1
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 50 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (88% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:39 ч. 0:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 8 Pro
16:43 ч.
Honor 30
н/д
Время просмотра видео
Realme 8 Pro
21:33 ч.
Honor 30
н/д
Время разговора (3G)
Realme 8 Pro
35:04 ч.
Honor 30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 8 Pro vs Huawei Honor 30
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (1080p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (40 МП + 8 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Realme 8 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6464 x 4864
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.0" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 15 21
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 8 Pro
84.7 дБ
Honor 30
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 30 более удачной покупкой.

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