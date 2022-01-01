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Oppo Realme 8 Pro против Huawei Nova 9 SE

Оппо Реалми 8 Про
VS
Хуавей Нова 9 SE
Oppo Realme 8 Pro
Huawei Nova 9 SE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2021 года Oppo Realme 8 Pro с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.78-дюймового Huawei Nova 9 SE, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 8 Pro
  • Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (632 против 504 нит)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 571 и 390 баллов
  • Весит на 15 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Nova 9 SE
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 0.38" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год новее
  • Тонкие рамки – на 6.2% выше полезная площадь экрана
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 8 Pro
vs
Nova 9 SE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED TFT LCD
Размер 6.4 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2388 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 89.5%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) 114 Гц -
Время отклика 7 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Realme 8 Pro +25%
632 нит
Nova 9 SE
504 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.6 мм 164.64 мм
Ширина 73.9 мм 75.55 мм
Толщина 8.1 мм 7.94 мм
Вес 176 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme 8 Pro
83.3%
Nova 9 SE +7%
89.5%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 8 Про и Хуавей Нова 9 SE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2300 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 610
Частота GPU 750 МГц -
FLOPS ~435 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 8 Pro +46%
571
Nova 9 SE
390
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 8 Pro +2%
1685
Nova 9 SE
1650
AnTuTu Benchmark 9
Realme 8 Pro +36%
346312
Nova 9 SE
254201
CPU 106626 73736
GPU 87560 51302
Memory 60532 71975
UX 90802 56653
Total score 346312 254201
3DMark Wild Life Performance
Realme 8 Pro
1050
Nova 9 SE
н/д
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS -
Graphics score 1050 -
PCMark 3.0 score 8972 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0 EMUI 12
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 50 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (88% за 30 минут) Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 0:39 ч. 0:37 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 8 Pro
16:43 ч.
Nova 9 SE
н/д
Время просмотра видео
Realme 8 Pro
21:33 ч.
Nova 9 SE
н/д
Время разговора (3G)
Realme 8 Pro
35:04 ч.
Nova 9 SE
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 8 Pro vs Huawei Nova 9 SE
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 119° 112°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Realme 8 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 22 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 15 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 8 Pro
84.7 дБ
Nova 9 SE
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2021 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и звук - выбирайте Oppo Realme 8 Pro, а если программное обеспечение и корпус – то Huawei Nova 9 SE.

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