Oppo Realme 8 Pro против OnePlus Nord N10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2021 года Oppo Realme 8 Pro с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.49-дюймового OnePlus Nord N10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 690 5G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme 8 Pro
- На 17% лучшая автономность (116 vs 99 часов)
- На 40% выше максимальная яркость экрана (617 против 440 нит)
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать OnePlus Nord N10
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стерео динамики
- На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 607 и 563 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
76
71
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
55
56
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
63
63
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
79
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
69
67
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|6.49 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|82.9%
|Особенности
| - Always-On Display
- DC Dimming
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|99.2%
|ШИМ (PWM)
|114 Гц
|-
|Время отклика
|7 мс
|28 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|789:1
Дизайн и корпус
|Высота
|160.6 мм
|163 мм
|Ширина
|73.9 мм
|74.7 мм
|Толщина
|8.1 мм
|9 мм
|Вес
|176 граммов
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Желтый
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Qualcomm Snapdragon 690 5G
|Макс. частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|8 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 619L
|Частота GPU
|750 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~435 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
563
Nord N10 +8%
607
Geekbench 5 (многоядерный)
1657
Nord N10 +9%
1814
AnTuTu Benchmark 8
Realme 8 Pro +2%
284332
279096
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10
|Оболочка UI
|Realme UI 2.0
|OxygenOS 10.5
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|28 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|50 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (88% за 30 минут)
|Да (65% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:39 ч.
|0:52 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 8 Pro +8%
16:43 ч.
15:23 ч.
Время просмотра видео
Realme 8 Pro +41%
21:33 ч.
15:10 ч.
Время разговора (3G)
Realme 8 Pro +19%
35:04 ч.
29:43 ч.
Рейтинг автономной работы (#21 и #108)
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|9280 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|119°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Oppo Realme 8 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.5
|f/2.1
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.0"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 120 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
112
Качество видео
86
Итоговая оценка камеры
103
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|15
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.9 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.27 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и автономность - выбирайте Oppo Realme 8 Pro, а если звук – то OnePlus Nord N10.
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