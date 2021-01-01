Oppo Realme 8 Pro против Oppo F17
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2021 года Oppo Realme 8 Pro с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.44-дюймового Oppo F17, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme 8 Pro
- Показывает на 64% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Комплектуется на 485 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4015 мАч
- Возможность записи 4K-видео
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 720G
- Смартфон на 7 месяцев новее
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 82% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 572 и 315 баллов
Причины выбрать Oppo F17
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
76
71
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
55
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
58
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
76
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
68
61
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.44 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|86.1%
|Особенности
| - Always-On Display
- DC Dimming
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|-
|ШИМ (PWM)
|114 Гц
|-
|Время отклика
|7 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|160.6 мм
|159.8 мм
|Ширина
|73.9 мм
|72.8 мм
|Толщина
|8.1 мм
|7.5 мм
|Вес
|176 граммов
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Желтый
|Синий, Серебристый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Qualcomm Snapdragon 662
|Макс. частота
|2300 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|8 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 610
|Частота GPU
|750 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~435 Гфлопс
|~272 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 8 Pro +82%
572
315
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 8 Pro +17%
1684
1437
AnTuTu Benchmark 8
Realme 8 Pro +64%
288357
175437
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10
|Оболочка UI
|Realme UI 2.0
|ColorOS 7.2
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|15 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4015 мАч
|Мощность зарядки
|50 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (88% за 30 минут)
|Да, VOOC 4.0 (65% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:39 ч.
|0:57 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:43 ч.
Время просмотра видео
21:33 ч.
Время разговора (3G)
35:04 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|4624 x 3468
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (1080p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|119°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (16 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.06", OmniVision OV16A10
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hynix HI-846 (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Oppo Realme 8 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4624 x 3468
|Апертура
|f/2.5
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.0"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 120 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
112
Качество видео
86
Итоговая оценка камеры
103
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|15
|13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 8 Pro более удачной покупкой.
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