Oppo Realme 8 против Huawei Honor 20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2021 года Oppo Realme 8 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme 8
- Комплектуется на 1250 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3750 мАч
- На 34% выше максимальная яркость экрана (606 против 453 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 20
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
- На 36% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 673 и 495 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|6.26 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|412 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|84.2%
|Особенности
| - Always-On Display
- DC Dimming
|-
|Цветовой охват sRGB
|90.7%
|98.6%
|ШИМ (PWM)
|255 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|8 мс
|35.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|875:1
Дизайн и корпус
|Высота
|160.6 мм
|154.25 мм
|Ширина
|73.9 мм
|74 мм
|Толщина
|8 мм
|7.9 мм
|Вес
|177 граммов
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G95
|HiSilicon Kirin 980
|Макс. частота
|2050 МГц
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 3EEMC4
|Mali G76 MP10
|Частота GPU
|900 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|~195.8 Гфлопс
|~691 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Realme UI 2.0
|Magic 4.0
|Размер системы из коробки
|10 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3750 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 26 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|1:25 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|117°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 16 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|25 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.0"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 120 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|21
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.84 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.29 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Переходник Type-C – 3,5 мм для наушников
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и автономность - выбирайте Oppo Realme 8, а если производительность, коммуникации и корпус – то Huawei Honor 20.
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