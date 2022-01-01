Главная > Сравнение смартфонов > Realme 8 vs Nova 9 – что лучше выбрать?

Oppo Realme 8 против Huawei Nova 9

Оппо Реалми 8
VS
Хуавей Нова 9
Oppo Realme 8
Huawei Nova 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2021 года Oppo Realme 8 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.57-дюймового Huawei Nova 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 8
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Nova 9
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 778G
  • Тонкие рамки – на 6.6% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 8
vs
Nova 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 89.9%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 90.7% 100%
ШИМ (PWM) 255 Гц 500 Гц
Время отклика 8 мс 2.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Realme 8
606 нит
Nova 9
603 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 160.6 мм 160 мм
Ширина 73.9 мм 73.7 мм
Толщина 8 мм 7.77 мм
Вес 177 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый Черный, Звездно-голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme 8
83.3%
Nova 9 +8%
89.9%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 8 и Хуавей Нова 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2050 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Adreno 642L
Частота GPU 900 МГц 490 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 8
496
Nova 9 +58%
785
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 8
1589
Nova 9 +86%
2962
AnTuTu Benchmark 9
Realme 8
360537
Nova 9 +44%
519282
CPU 94959 156658
GPU 103001 158032
Memory 65151 87534
UX 98277 120646
Total score 360537 519282
3DMark Wild Life Performance
Realme 8
1479
Nova 9 +69%
2496
Stability 90% 98%
Graphics test 8 FPS 14 FPS
Graphics score 1479 2496
PCMark 3.0 score 9947 9714
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI Realme UI 3.0 EMUI 12
Размер системы из коробки 10 ГБ 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 26 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 0:54 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:44 ч.
Просмотр видео - 11:27 ч.
Игры - 04:55 ч.
Режим ожидания - 93 ч.
Общая автономность
Realme 8
н/д
Nova 9
26:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 8 vs Huawei Nova 9
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 8
80.9 дБ
Nova 9 +12%
90.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (66 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экране
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 9 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Realme 8 и Redmi Note 11
2. Realme 8 и Redmi 10
3. Realme 8 и Realme 8 Pro
4. Realme 8 и Poco M4 Pro 5G
5. Realme 8 и Realme 9 Pro
6. Nova 9 и Galaxy A52
7. Nova 9 и Honor 50
8. Nova 9 и 11 Lite 5G NE
9. Nova 9 и Nova 8
10. Nova 9 и Nova 9 SE

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры