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Oppo Realme 8 против Huawei P30 Lite

Оппо Реалми 8
VS
Хуавей П30 Лайт
Oppo Realme 8
Huawei P30 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2021 года Oppo Realme 8 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.15-дюймового Huawei P30 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 8
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1660 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3340 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 2 года новее
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (611 против 509 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 8
vs
P30 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.2:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 84.2%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 90.7% 99.4%
ШИМ (PWM) 255 Гц Не обнаружено
Время отклика 8 мс 42.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 820:1
Максимальная яркость
Realme 8 +20%
611 нит
P30 Lite
509 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 160.6 мм 152.9 мм
Ширина 73.9 мм 72.7 мм
Толщина 8 мм 7.43 мм
Вес 177 граммов 159 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Realme 8
83.3%
P30 Lite +1%
84.2%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 8 и Хуавей П30 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2050 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Mali-G51
Частота GPU 900 МГц 1000 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 8 +57%
504
P30 Lite
320
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 8 +26%
1631
P30 Lite
1295
AnTuTu Benchmark 9
Realme 8 +114%
351846
P30 Lite
164484
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Realme UI 2.0 EMUI 10.0
Размер системы из коробки 10 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 26 минут) Да, SuperCharge (63% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 8
н/д
P30 Lite
14:45 ч.
Время просмотра видео
Realme 8
н/д
P30 Lite
13:23 ч.
Время разговора (3G)
Realme 8
н/д
P30 Lite
28:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 8 vs Huawei P30 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.0" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 8
80.9 дБ
P30 Lite +10%
88.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2021 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.19 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 8 более удачной покупкой.

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