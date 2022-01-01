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Oppo Realme 8 против Infinix Note 11S

Оппо Реалми 8
VS
Инфиникс Ноут 11s
Oppo Realme 8
Infinix Note 11S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2021 года Oppo Realme 8 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.95-дюймового Infinix Note 11S, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 8
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (612 против 472 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 32 грамма меньше
Причины выбрать Infinix Note 11S
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.55" большая диагональ экрана
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 8
vs
Note 11S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 84.5%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 90.7% -
ШИМ (PWM) 255 Гц -
Время отклика 8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Realme 8 +30%
612 нит
Note 11S
472 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.6 мм 173.06 мм
Ширина 73.9 мм 78.37 мм
Толщина 8 мм 8.7 мм
Вес 177 граммов 209 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый Зеленый, Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme 8
83.3%
Note 11S +1%
84.5%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 8 и Инфиникс Ноут 11s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2050 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Mali G57 MC2
Частота GPU 900 МГц 850 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 8
503
Note 11S +3%
519
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 8
1614
Note 11S +13%
1819
AnTuTu Benchmark 9
Realme 8 +3%
351650
Note 11S
341827
CPU 93381 96448
GPU 99633 76998
Memory 60590 74929
UX 97289 93138
Total score 351650 341827
3DMark Wild Life Performance
Realme 8
1477
Note 11S
н/д
Stability 91% -
Graphics test 8 FPS -
Graphics score 1477 -
PCMark 3.0 score 9888 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0 XOS 10
Размер системы из коробки 10 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 26 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 8 vs Infinix Note 11S
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 8
80.9 дБ
Note 11S
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Infinix Note 11S. У него лучшие дисплей и звук.

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