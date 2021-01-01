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Oppo Realme 8i против Huawei Honor 9A

Оппо Реалми 8i
VS
Хуавей Хонор 9А
Oppo Realme 8i
Huawei Honor 9A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 сентября 2021 года Oppo Realme 8i с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.3-дюймового Huawei Honor 9A, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 8i
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • На 44% выше плотность пикселей (400 vs 278 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Huawei Honor 9A
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 8i
vs
Honor 9A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 278 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 81.3%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 94.1%
Время отклика - 31 мс
Контрастность - 1492:1
Максимальная яркость
Realme 8i
541 нит
Honor 9A +1%
547 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 159.1 мм
Ширина 75.5 мм 74.1 мм
Толщина 8.5 мм 9 мм
Вес 194 грамма 185 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Фиолетовый Голубой, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Realme 8i +4%
84.6%
Honor 9A
81.3%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 8i и Хуавей Хонор 9А в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 MediaTek Helio P22
Макс. частота 2050 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2 PowerVR GE8320
Частота GPU 850 МГц 680 МГц
FLOPS - ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 8i +206%
541
Honor 9A
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 8i +106%
1914
Honor 9A
927
AnTuTu Benchmark 9
Realme 8i
н/д
Honor 9A
112256
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI Realme UI 2.0 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки - 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:21 ч. 3:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 8i
17:49 ч.
Honor 9A
н/д
Время просмотра видео
Realme 8i
13:59 ч.
Honor 9A
н/д
Время разговора (3G)
Realme 8i
42:09 ч.
Honor 9A
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 8i vs Huawei Honor 9A
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео - Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.31" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.1 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 8i
н/д
Honor 9A
85.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2021 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 8i более удачной покупкой.

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