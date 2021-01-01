Oppo Realme 8i против Huawei P Smart 2020
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 сентября 2021 года Oppo Realme 8i с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.21-дюймового Huawei P Smart 2020, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme 8i
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- На 0.39" большая диагональ экрана
- Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
- Более новая ОС: Android 11 против 9
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- На 20% выше максимальная яркость экрана (541 против 449 нит)
Причины выбрать Huawei P Smart 2020
- Весит на 34 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
83
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
57
44
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
76
58
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
70
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|TFT LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|6.21 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2412 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|415 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.6%
|83.1%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.5%
|ШИМ (PWM)
|-
|344 Гц
|Время отклика
|-
|34 мс
|Контрастность
|-
|875:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.1 мм
|155.2 мм
|Ширина
|75.5 мм
|73.4 мм
|Толщина
|8.5 мм
|8 мм
|Вес
|194 грамма
|160 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Фиолетовый
|Синий, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G96
|HiSilicon Kirin 710F
|Макс. частота
|2050 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali G57 MC2
|Mali-G51
|Частота GPU
|850 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|-
|~225 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1666 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 8i +62%
541
334
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 8i +40%
1914
1365
AnTuTu Benchmark 9
184619
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Realme UI 2.0
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|-
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 30 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|2:21 ч.
|2:04 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
17:49 ч.
Время просмотра видео
13:59 ч.
Время разговора (3G)
42:09 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|-
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.31" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.1
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.0"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|13
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|-
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 8i более удачной покупкой.
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