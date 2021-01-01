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Oppo Realme 8i против Infinix Hot 10s

Оппо Реалми 8i
VS
Инфиникс Хот 10s
Oppo Realme 8i
Infinix Hot 10s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 сентября 2021 года Oppo Realme 8i с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.82-дюймового Infinix Hot 10s, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 8i
  • На 52% выше плотность пикселей (401 vs 263 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (534 против 461 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 534 и 361 баллов
Причины выбрать Infinix Hot 10s
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 8i
vs
Hot 10s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 720 x 1640 пикселей
Соотношение сторон 20:9 21:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 263 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 83.1%
Особенности - DCI-P3 -
Максимальная яркость
Realme 8i +16%
534 нит
Hot 10s
461 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 171.5 мм
Ширина 75.5 мм 77.5 мм
Толщина 8.5 мм 9.2 мм
Вес 194 грамма 207 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Фиолетовый Зеленый, Фиолетовый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Realme 8i +2%
84.6%
Hot 10s
83.1%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 8i и Инфиникс Хот 10s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2050 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Mali-G52 MP2
Частота GPU 850 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 8i +48%
534
Hot 10s
361
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 8i +40%
1873
Hot 10s
1334
AnTuTu Benchmark 9
Realme 8i
336825
Hot 10s
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0 XOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:21 ч. 3:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 8i
17:49 ч.
Hot 10s
н/д
Время просмотра видео
Realme 8i
13:59 ч.
Hot 10s
н/д
Время разговора (3G)
Realme 8i
42:09 ч.
Hot 10s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 8i vs Infinix Hot 10s
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 3968 x 2976
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.1 -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2021 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 8i более удачной покупкой.

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