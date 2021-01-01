Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 сентября 2021 года Oppo Realme 8i с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.49-дюймового OnePlus Nord N10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 690 5G и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.