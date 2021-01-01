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Oppo Realme 8i против OnePlus Nord N10

Оппо Реалми 8i
VS
Ванплас Норд N10
Oppo Realme 8i
OnePlus Nord N10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 сентября 2021 года Oppo Realme 8i с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.49-дюймового OnePlus Nord N10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 690 5G и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 8i
  • На 32% лучшая автономность (131 vs 99 часов)
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (539 против 439 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать OnePlus Nord N10
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 690 5G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 606 и 539 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 8i
vs
Nord N10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.49 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 82.9%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.2%
Время отклика - 28 мс
Контрастность - 789:1
Максимальная яркость
Realme 8i +23%
539 нит
Nord N10
439 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 163 мм
Ширина 75.5 мм 74.7 мм
Толщина 8.5 мм 9 мм
Вес 194 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Фиолетовый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Realme 8i +2%
84.6%
Nord N10
82.9%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 8i и Ванплас Норд N10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 Qualcomm Snapdragon 690 5G
Макс. частота 2050 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Adreno 619L
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 8i
539
Nord N10 +12%
606
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 8i +2%
1878
Nord N10
1844
AnTuTu Benchmark 9
Realme 8i +2%
336680
Nord N10
329482
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI Realme UI 2.0 OxygenOS 10.5
Размер системы из коробки - 28 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (65% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:21 ч. 0:52 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 8i +15%
17:49 ч.
Nord N10
15:23 ч.
Время просмотра видео
Realme 8i
13:59 ч.
Nord N10 +11%
15:10 ч.
Время разговора (3G)
Realme 8i +43%
42:09 ч.
Nord N10
29:43 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 8i vs OnePlus Nord N10
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.3
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.1 f/2.1
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 13 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 8i
н/д
Nord N10
83.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.9 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и корпус - выбирайте Oppo Realme 8i, а если звук – то OnePlus Nord N10.

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