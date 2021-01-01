Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 сентября 2021 года Oppo Realme 8s 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.44-дюймового OnePlus Nord, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.