Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 сентября 2021 года Oppo Realme 8s 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.6-дюймового Oppo Realme 6 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.