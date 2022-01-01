Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 марта 2022 года Oppo Realme 9 5G Speed Edition с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.55-дюймового OnePlus 9R, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.