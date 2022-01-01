Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 мая 2022 года Oppo Realme 9 5G с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695 , против 6.4-дюймового Oppo Realme 10, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.