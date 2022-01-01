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Oppo Realme 9 Pro Plus против Apple iPhone 11

Оппо Реалми 9 Про Плас
VS
Эпл Айфон 11
Oppo Realme 9 Pro Plus
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2022 года Oppo Realme 9 Pro Plus с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 30 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro Plus
  • Комплектуется на 1390 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3110 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 6 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 26% выше плотность пикселей (411 vs 326 PPI)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Oppo
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 62% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1325 и 816 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 9 Pro Plus
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.9% 99.8%
ШИМ (PWM) 218 Гц Не обнаружено
Время отклика 9 мс 24.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 999:1
Максимальная яркость
Realme 9 Pro Plus
610 нит
iPhone 11 +5%
639 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 160.2 мм 150.9 мм
Ширина 73.3 мм 75.7 мм
Толщина 7.99 мм 8.3 мм
Вес 182 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 9 Про Плас и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2500 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 950 МГц -
FLOPS ~684 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 9 Pro Plus
2319
iPhone 11 +49%
3462
AnTuTu Benchmark 9
Realme 9 Pro Plus
503952
iPhone 11 +25%
628819
CPU 137857 151608
GPU 140090 260391
Memory 100175 98414
UX 127716 119270
Total score 503952 628819
3DMark Wild Life Performance
Realme 9 Pro Plus
2292
iPhone 11 +231%
7578
Stability 99% 72%
Graphics test 13 FPS 45 FPS
Graphics score 2292 7578
PCMark 3.0 score 10740 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 13 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI Realme UI 3.0 15.4
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 60 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (77% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:49 ч. 1:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:29 ч. 11:39 ч.
Просмотр видео 14:47 ч. 15:16 ч.
Игры 05:58 ч. 05:09 ч.
Режим ожидания 96 ч. 121 ч.
Общая автономность
Realme 9 Pro Plus
33:03 ч.
iPhone 11 +5%
34:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 9 Pro Plus vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4032 x 3024
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.13" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 9 Pro Plus +10%
91.6 дБ
iPhone 11
83.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и коммуникации - выбирайте Oppo Realme 9 Pro Plus, а если производительность, программное обеспечение и корпус – то Apple iPhone 11.

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