Oppo Realme 9 Pro Plus против Apple iPhone SE (2020)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2022 года Oppo Realme 9 Pro Plus с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro Plus
- Комплектуется на 2679 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 1821 мАч
- На 98% лучшая автономность (117 vs 59 часов)
- На 1.7" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 18.8% выше полезная площадь экрана
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 26% выше плотность пикселей (411 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Oppo
- На 9% выше максимальная яркость экрана (670 против 612 нит)
- На 63% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1333 и 817 баллов
- Весит на 34 грамма меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6 мм уже
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|16:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|65.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|29 мс
|Контрастность
|-
|2457:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|160.2 мм
|138.4 мм
|Ширина
|73.3 мм
|67.3 мм
|Толщина
|8 мм
|7.3 мм
|Вес
|182 грамма
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий
|Черный, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 920
|Apple A13 Bionic
|Макс. частота
|2500 МГц
|2650 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|6 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Apple A13 Bionic GPU
|Частота GPU
|950 МГц
|-
|FLOPS
|~684 Гфлопс
|~736 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone SE (2020) +63%
1333
Geekbench 5 (многоядерный)
2322
iPhone SE (2020) +49%
3450
|CPU
|-
|127846
|GPU
|-
|230516
|Memory
|-
|88584
|UX
|-
|111340
|Total score
|505899
|553494
|Stability
|-
|68%
|Graphics test
|6 FPS
|41 FPS
|Graphics score
|-
|6964
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|iOS 13 (С обновлением до iOS 15.2)
|Оболочка UI
|Realme UI 3.0
|-
|Размер системы из коробки
|-
|8.4 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|1821 мАч
|Мощность зарядки
|60 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (77% за 30 минут)
|Да (55% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|0:49 ч.
|2:32 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 9 Pro Plus +21%
16:26 ч.
13:39 ч.
Время просмотра видео
Realme 9 Pro Plus +111%
18:07 ч.
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Realme 9 Pro Plus +173%
27:51 ч.
10:07 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.13"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
103
Качество видео
Итоговая оценка камеры
101
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Зависит от региона
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.98 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера и коммуникации - выбирайте Oppo Realme 9 Pro Plus, а если производительность, программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone SE (2020).
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1