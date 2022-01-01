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Oppo Realme 9 Pro Plus против Asus ROG Phone 3

Оппо Реалми 9 Про Плас
VS
Асус Рог Фон 3
Oppo Realme 9 Pro Plus
Asus ROG Phone 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2022 года Oppo Realme 9 Pro Plus с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro Plus
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 58 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Asus ROG Phone 3
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4500 мАч
  • Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (719 против 608 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 989 и 818 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 9 Pro Plus
vs
ROG Phone 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 79.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.9% 99.9%
ШИМ (PWM) 218 Гц 255 Гц
Время отклика 9 мс 3 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Realme 9 Pro Plus
608 нит
ROG Phone 3 +18%
719 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 160.2 мм 171 мм
Ширина 73.3 мм 78 мм
Толщина 7.99 мм 9.85 мм
Вес 182 грамма 240 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Глянцево-черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme 9 Pro Plus +5%
84.2%
ROG Phone 3
79.9%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 9 Про Плас и Асус Рог Фон 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920 Qualcomm Snapdragon 865 Plus
Макс. частота 2500 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 650
Частота GPU 950 МГц 645 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс ~1365 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Realme 9 Pro Plus
503657
ROG Phone 3 +40%
702674
CPU 137857 194861
GPU 140090 238559
Memory 100175 119661
UX 127716 155514
Total score 503657 702674
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% 99%
Graphics test 13 FPS 24 FPS
Graphics score 2292 4150
PCMark 3.0 score 10740 14389
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI Realme UI 3.0 ROG UI
Размер системы из коробки 15 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 60 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (77% за 30 минут) Да, Quick Charge 4.0 (75% за 60 минут)
Время полной зарядки 0:49 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 9 Pro Plus +15%
16:26 ч.
ROG Phone 3
14:20 ч.
Время просмотра видео
Realme 9 Pro Plus
18:07 ч.
ROG Phone 3 +6%
19:20 ч.
Время разговора (3G)
Realme 9 Pro Plus
27:51 ч.
ROG Phone 3 +39%
38:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 9 Pro Plus vs Asus ROG Phone 3
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 125°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6000 x 4000
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 27 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3.13" 1/2.83"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 9 Pro Plus +2%
91.6 дБ
ROG Phone 3
89.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол Aero Case
- Кулер AeroActive 3
- Адаптер USB-C -> 3,5 мм для наушников
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Asus ROG Phone 3, а если камера и корпус – то Oppo Realme 9 Pro Plus.

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