Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2022 года Realme 9 Pro Plus с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.3-дюймового Google Pixel 7, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.