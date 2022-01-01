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Oppo Realme 9 Pro Plus против Huawei Honor 30 Pro Plus

Оппо Реалми 9 Про Плас
VS
Хуавей Хонор 30 Про Плюс
Oppo Realme 9 Pro Plus
Huawei Honor 30 Pro Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2022 года Oppo Realme 9 Pro Plus с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.57-дюймового Huawei Honor 30 Pro Plus, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro Plus
  • На 18% лучшая автономность (117 vs 99 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 30 Pro Plus
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 27 Вт
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Тонкие рамки – на 5.6% выше полезная площадь экрана
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Функция реверсивной зарядки
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 9 Pro Plus
vs
Honor 30 Pro Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
Realme 9 Pro Plus +5%
618 нит
Honor 30 Pro Plus
588 нит

Дизайн и корпус

Высота 160.2 мм 160.3 мм
Ширина 73.3 мм 73.6 мм
Толщина 8 мм 8.4 мм
Вес 182 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Титановый Серебристый, Полночный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 9 Про Плас и Хуавей Хонор 30 Про Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920 HiSilicon Kirin 990 5G
Макс. частота 2500 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Mali G76 MP16
Частота GPU 950 МГц 700 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс ~896 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 160308
GPU - 188805
Memory - 128150
UX - 107732
Total score 509790 590490
Рейтинг AnTuTu (#166 и #122)
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10.0
Оболочка UI Realme UI 3.0 Magic UI 3.1.1

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 60 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (77% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:49 ч. 0:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 9 Pro Plus +20%
16:26 ч.
Honor 30 Pro Plus
13:52 ч.
Время просмотра видео
Realme 9 Pro Plus +6%
18:07 ч.
Honor 30 Pro Plus
17:01 ч.
Время разговора (3G)
Realme 9 Pro Plus +18%
27:51 ч.
Honor 30 Pro Plus
23:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 9 Pro Plus vs Huawei Honor 30 Pro Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 8 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Honor 30 Pro Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6464 x 4864
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* - 21
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и корпус - выбирайте Huawei Honor 30 Pro Plus, а если дисплей, автономность и звук – то Oppo Realme 9 Pro Plus.

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