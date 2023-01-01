Realme 9 Pro Plus против OnePlus Nord CE3 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2022 года Realme 9 Pro Plus с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.7-дюймового OnePlus Nord CE3 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 782G и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Realme 9 Pro Plus
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus Nord CE3 5G
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 60W)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
89
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
68
Производительность
Быстродействие приложений и системы
45
51
Игры
Возможности в 3D-гейминге
36
78*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
88*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
77
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2412 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20.1:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|-
|Макс. заявленная яркость в HDR
|600 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|87.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|95.9%
|-
|ШИМ (PWM)
|218 Гц
|-
|Время отклика
|9 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|160.2 мм
|162.7 мм
|Ширина
|73.3 мм
|75.5 мм
|Толщина
|7.99 мм
|8.2 мм
|Вес
|182 грамма
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|-
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый
|Серый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 920
|Qualcomm Snapdragon 782G
|Макс. частота
|2500 МГц
|2700 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.7 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|2 МБ
|2 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Adreno 642L
|Частота GPU
|950 МГц
|490 МГц
|FLOPS
|~684 Гфлопс
|~753 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
9 Pro Plus +5%
825
783
Geekbench 5 (многоядерный)
2349
Nord CE3 5G +24%
2924
|CPU
|137440
|-
|GPU
|139027
|-
|Memory
|96443
|-
|UX
|128980
|-
|Total score
|506551
|591294
|Пиковая температура корпуса
|46.9 °C
|-
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|13 FPS
|-
|Graphics score
|2293
|-
|Web score
|8638
|-
|Video editing
|6620
|-
|Photo editing
|30206
|-
|Data manipulation
|8581
|-
|Writing score
|18435
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|Realme UI 4.0
|OxygenOS 13.1
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|60 Вт
|80 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|-
|Быстрая зарядка
|Да (77% за 30 минут)
|Да (61% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:49 ч.
|-
|Веб-серфинг
|12:29 ч.
|-
|Просмотр видео
|14:47 ч.
|-
|Игры
|05:58 ч.
|-
|Режим ожидания
|96 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|112°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 4 МП)
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 4 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 21.8 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.4
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|27 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.13"
|1/3.13"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|-
|15
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Август 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 60 Вт
|Да, 80 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord CE3 5G более удачной покупкой.
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