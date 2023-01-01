Главная > Сравнение смартфонов > 9 Pro Plus vs Nord CE3 5G – что лучше выбрать?

Realme 9 Pro Plus против OnePlus Nord CE3 5G

65 из 100
Realme 9 Pro Plus
VS
73 из 100
OnePlus Nord CE3 5G
Realme 9 Pro Plus
OnePlus Nord CE3 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2022 года Realme 9 Pro Plus с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.7-дюймового OnePlus Nord CE3 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 782G и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Realme 9 Pro Plus
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus Nord CE3 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 60W)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
9 Pro Plus
vs
Nord CE3 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.1:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит -
Макс. заявленная яркость в HDR 600 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.9% -
ШИМ (PWM) 218 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
9 Pro Plus
616 нит
Nord CE3 5G
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.2 мм 162.7 мм
Ширина 73.3 мм 75.5 мм
Толщина 7.99 мм 8.2 мм
Вес 182 грамма 184 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
9 Pro Plus
84.2%
Nord CE3 5G +4%
87.9%

Производительность

Тестируем Realme 9 Pro Plus и OnePlus Nord CE3 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920 Qualcomm Snapdragon 782G
Макс. частота 2500 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.7 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 642L
Частота GPU 950 МГц 490 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс ~753 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
9 Pro Plus +5%
825
Nord CE3 5G
783
Geekbench 5 (многоядерный)
9 Pro Plus
2349
Nord CE3 5G +24%
2924
AnTuTu Benchmark 9
9 Pro Plus
506551
Nord CE3 5G +17%
591294
CPU 137440 -
GPU 139027 -
Memory 96443 -
UX 128980 -
Total score 506551 591294
3DMark Wild Life Performance
9 Pro Plus
2293
Nord CE3 5G
н/д
Пиковая температура корпуса 46.9 °C -
Stability 99% -
Graphics test 13 FPS -
Graphics score 2293 -
Web score 8638 -
Video editing 6620 -
Photo editing 30206 -
Data manipulation 8581 -
Writing score 18435 -
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI Realme UI 4.0 OxygenOS 13.1
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Объем 4500 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 60 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да -
Быстрая зарядка Да (77% за 30 минут) Да (61% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:49 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:29 ч. -
Просмотр видео 14:47 ч. -
Игры 05:58 ч. -
Режим ожидания 96 ч. -
Общая автономность
9 Pro Plus
33:03 ч.
Nord CE3 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Realme 9 Pro Plus vs OnePlus Nord CE3 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 112°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 4 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 4 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 21.8 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 27 мм 24 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* - 15
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
9 Pro Plus
91.6 дБ
Nord CE3 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Август 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 60 Вт Да, 80 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord CE3 5G более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Realme 9 Pro Plus или Google Pixel 6a
2. Realme 9 Pro Plus или GT Neo 3T
3. Realme 9 Pro Plus или OnePlus Nord 2T
4. Realme 9 Pro Plus или Samsung Galaxy A53 5G
5. OnePlus Nord CE3 5G или CE 2 5G
6. OnePlus Nord CE3 5G или Nord 2T
7. OnePlus Nord CE3 5G или Realme 11 Pro Plus
8. OnePlus Nord CE3 5G или Vivo iQOO Z7
9. OnePlus Nord CE3 5G или OnePlus 11R
10. OnePlus Nord CE3 5G или Realme 10 Pro
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры