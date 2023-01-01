Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2022 года Realme 9 Pro Plus с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.7-дюймового OnePlus Nord CE3 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 782G и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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