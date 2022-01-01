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Oppo Realme 9 Pro Plus против Oppo A91

Оппо Реалми 9 Про Плас
VS
Оппо А91
Oppo Realme 9 Pro Plus
Oppo A91

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2022 года Oppo Realme 9 Pro Plus с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.4-дюймового Oppo A91, который имеет процессор MediaTek Helio P70 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro Plus
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более новая ОС: Android 12 против 9
  • Комплектуется на 475 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4025 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 920
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Oppo A91
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 9 Pro Plus
vs
Oppo A91

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 408 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 85.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 250 Гц
Время отклика - 3.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Realme 9 Pro Plus
612 нит
Oppo A91
612 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.2 мм 160.2 мм
Ширина 73.3 мм 73.3 мм
Толщина 8 мм 7.9 мм
Вес 182 грамма 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme 9 Pro Plus
84.2%
Oppo A91 +2%
85.5%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 9 Про Плас и Оппо А91 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920 MediaTek Helio P70
Макс. частота 2500 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Mali-G72 MP3
Частота GPU 950 МГц 900 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс ~78.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 9 Pro Plus +172%
817
Oppo A91
300
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 9 Pro Plus +62%
2322
Oppo A91
1429
AnTuTu Benchmark 9
Realme 9 Pro Plus +127%
505899
Oppo A91
222714
CPU - 75732
GPU - 40738
Memory - 48848
UX - 59514
Total score 505899 222714
3DMark Wild Life Performance
Stability - 98%
Graphics test 6 FPS 4 FPS
Graphics score - 722
PCMark 3.0 score - 6590
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 9.0
Оболочка UI Realme UI 3.0 ColorOS 6.1
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4025 мАч
Мощность зарядки 60 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (77% за 30 минут) Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:49 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 9 Pro Plus
16:26 ч.
Oppo A91
н/д
Время просмотра видео
Realme 9 Pro Plus
18:07 ч.
Oppo A91
н/д
Время разговора (3G)
Realme 9 Pro Plus
27:51 ч.
Oppo A91
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 9 Pro Plus vs Oppo A91
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 9 Pro Plus
н/д
Oppo A91
88.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Защитная пленка (нанесена)
- Буклет с гарантийным талоном
- Документация
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 9 Pro Plus более удачной покупкой.

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