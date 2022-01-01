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Oppo Realme 9 Pro Plus против Find X3

Оппо Реалми 9 Про Плас
VS
Оппо Find X3
Oppo Realme 9 Pro Plus
Oppo Find X3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2022 года Oppo Realme 9 Pro Plus с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.7-дюймового Oppo Find X3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro Plus
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Oppo Find X3
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 111% выше максимальная яркость экрана (1305 против 618 нит)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 28% выше плотность пикселей (525 vs 411 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 5.4% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 9 Pro Plus
vs
Find X3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Realme 9 Pro Plus
618 нит
Find X3 +111%
1305 нит

Дизайн и корпус

Высота 160.2 мм 163.6 мм
Ширина 73.3 мм 74 мм
Толщина 8 мм 8.3 мм
Вес 182 грамма 193 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Черный, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme 9 Pro Plus
84.2%
Find X3 +6%
89.6%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 9 Про Плас и Оппо Find X3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920 Qualcomm Snapdragon 870 5G
Макс. частота 2500 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 650
Частота GPU 950 МГц 675 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 9 Pro Plus
2353
Find X3 +32%
3105
AnTuTu Benchmark 9
Realme 9 Pro Plus
509790
Find X3 +39%
710222
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test 6 FPS 25 FPS
Graphics score - 4203
PCMark 3.0 score - 10996
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Realme UI 3.0 ColorOS 11.2

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 60 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (77% за 30 минут) Да (40% за 10 минут)
Время полной зарядки 0:49 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 9 Pro Plus
16:26 ч.
Find X3
н/д
Время просмотра видео
Realme 9 Pro Plus
18:07 ч.
Find X3
н/д
Время разговора (3G)
Realme 9 Pro Plus
27:51 ч.
Find X3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 9 Pro Plus vs Oppo Find X3
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 110°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 13 МП + 50 МП + 3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 3 МП
- Апертура: f/3.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6464 x 4864
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Март 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X3 более удачной покупкой.

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