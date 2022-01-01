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Oppo Realme 9 Pro против Apple iPhone SE (2020)

Оппо Реалми 9 Про
VS
Эпл Айфон SE (2020)
Oppo Realme 9 Pro
Apple iPhone SE (2020)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2022 года Oppo Realme 9 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro
  • Комплектуется на 3179 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 1821 мАч
  • На 127% лучшая автономность (134 vs 59 часов)
  • На 1.9" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Oppo
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (664 против 564 нит)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.3 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 9 Pro
vs
iPhone SE (2020)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.4% 65.4%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.6% 99.9%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика 30 мс 29 мс
Контрастность 1230:1 2457:1
Максимальная яркость
Realme 9 Pro
564 нит
iPhone SE (2020) +18%
664 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 138.4 мм
Ширина 75.6 мм 67.3 мм
Толщина 8.5 мм 7.3 мм
Вес 195 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme 9 Pro +29%
84.4%
iPhone SE (2020)
65.4%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 9 Про и Эпл Айфон SE (2020) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 619 Apple A13 Bionic GPU
FLOPS - ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Realme 9 Pro
397481
iPhone SE (2020) +39%
553895
CPU - 127846
GPU - 230516
Memory - 88584
UX - 111340
Total score 397481 553895
3DMark Wild Life Performance
Realme 9 Pro
1211
iPhone SE (2020) +476%
6971
Stability 99% 68%
Graphics test 7 FPS 41 FPS
Graphics score 1211 6971
PCMark 3.0 score 9593 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 13 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI Realme UI 3.0 15.4
Размер системы из коробки 17 ГБ 8.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (52% за 30 минут) Да (55% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:32 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 9 Pro +46%
19:52 ч.
iPhone SE (2020)
13:39 ч.
Время просмотра видео
Realme 9 Pro +148%
21:20 ч.
iPhone SE (2020)
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Realme 9 Pro +259%
36:16 ч.
iPhone SE (2020)
10:07 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 9 Pro vs Apple iPhone SE (2020)
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3088 x 2320
Апертура f/2.1 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 9 Pro
84 дБ
iPhone SE (2020) +3%
86.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.98 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте Oppo Realme 9 Pro, а если производительность, программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone SE (2020).

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