Oppo Realme 9 Pro против Huawei Honor X10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2022 года Oppo Realme 9 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.63-дюймового Huawei Honor X10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 820 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 26% выше максимальная яркость экрана (564 против 447 нит)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
- Более новая ОС: Android 12 против 10
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
- На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 688 и 637 баллов
Причины выбрать Huawei Honor X10
- Возможность записи 4K-видео
- Функция реверсивной зарядки
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
82
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
52
57
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
90
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
63
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
70
66
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|6.63 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2412 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|397 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.4%
|84.7%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
|Цветовой охват sRGB
|97.6%
|-
|Время отклика
|30 мс
|-
|Контрастность
|1230:1
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.3 мм
|163.7 мм
|Ширина
|75.6 мм
|76.5 мм
|Толщина
|8.5 мм
|8.8 мм
|Вес
|195 граммов
|203 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий
|Черный, Синий, Оранжевый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|HiSilicon Kirin 820
|Макс. частота
|2200 МГц
|2360 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.22 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.36 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|6 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Mali-G57 MP6
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|FLOPS
|-
|~579 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 9 Pro +8%
688
637
Geekbench 5 (многоядерный)
2004
Honor X10 +21%
2416
|CPU
|-
|134274
|GPU
|-
|128950
|Memory
|-
|70116
|UX
|-
|93571
|Total score
|397481
|422662
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|7 FPS
|-
|Graphics score
|1211
|-
|PCMark 3.0 score
|9593
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 10.0
|Оболочка UI
|Realme UI 3.0
|Magic UI 3.1
|Размер системы из коробки
|17 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (52% за 30 минут)
|Да (60% за 45 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|1:39 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
19:52 ч.
Время просмотра видео
21:20 ч.
Время разговора (3G)
36:16 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|9280 x 6920
|7864 x 5200
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (40 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.1
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|24 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.13"
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|18
|21
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и звук - выбирайте Oppo Realme 9 Pro, а если производительность, коммуникации и корпус – то Huawei Honor X10.
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