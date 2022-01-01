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Oppo Realme 9 Pro против Huawei Honor X8 (2022)

Оппо Реалми 9 Про
VS
Хуавей Хонор X8
Oppo Realme 9 Pro
Huawei Honor X8 (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2022 года Oppo Realme 9 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.7-дюймового Huawei Honor X8 (2022), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • На 81% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 693 и 382 баллов
Причины выбрать Huawei Honor X8 (2022)
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 9 Pro
vs
Honor X8 (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2388 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.9:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.4% 89.1%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.6% -
Время отклика 30 мс -
Контрастность 1230:1 -
Максимальная яркость
Realme 9 Pro
564 нит
Honor X8 (2022)
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 163.4 мм
Ширина 75.6 мм 74.7 мм
Толщина 8.5 мм 7.45 мм
Вес 195 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Серебристый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme 9 Pro
84.4%
Honor X8 (2022) +6%
89.1%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 9 Про и Хуавей Хонор X8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 610
Частота GPU 950 МГц 1100 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 9 Pro +28%
2001
Honor X8 (2022)
1561
AnTuTu Benchmark 9
CPU 122946 -
GPU 96478 -
Memory 58341 -
UX 108995 -
Total score 385387 -
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS -
Graphics score 1211 -
PCMark 3.0 score 9593 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Realme UI 3.0 Magic UI 4.2
Размер системы из коробки 17 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (52% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:15 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:37 ч. -
Просмотр видео 17:25 ч. -
Игры 07:27 ч. -
Режим ожидания 124 ч. -
Общая автономность
Realme 9 Pro
40:03 ч.
Honor X8 (2022)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 9 Pro vs Huawei Honor X8 (2022)
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9280 x 6920 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.1 f/2.5
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте Oppo Realme 9 Pro, а если программное обеспечение и корпус – то Huawei Honor X8 (2022).

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