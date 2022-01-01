Oppo Realme 9 Pro против Huawei Nova 9
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2022 года Oppo Realme 9 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.57-дюймового Huawei Nova 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro
- На 40% лучшая автономность (134 vs 96 часов)
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Nova 9
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Возможность записи 4K-видео
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Тонкие рамки – на 5.5% выше полезная площадь экрана
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
82
85
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
52
67
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
90
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
63
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
70
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2412 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|392 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|-
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.4%
|89.9%
|Особенности
|- DCI-P3
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|97.6%
|100%
|ШИМ (PWM)
|-
|500 Гц
|Время отклика
|30 мс
|2.8 мс
|Контрастность
|1230:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|164.3 мм
|160 мм
|Ширина
|75.6 мм
|73.7 мм
|Толщина
|8.5 мм
|7.77 мм
|Вес
|195 граммов
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий
|Черный, Звездно-голубой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2200 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Adreno 642L
|Частота GPU
|-
|490 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
688
Nova 9 +14%
784
Geekbench 5 (многоядерный)
2004
Nova 9 +48%
2959
|CPU
|-
|156658
|GPU
|-
|158032
|Memory
|-
|87534
|UX
|-
|120646
|Total score
|397481
|520721
|Stability
|99%
|98%
|Graphics test
|7 FPS
|14 FPS
|Graphics score
|1211
|2496
|PCMark 3.0 score
|9593
|9714
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11
|Оболочка UI
|Realme UI 3.0
|EMUI 12
|Размер системы из коробки
|17 ГБ
|10 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (52% за 30 минут)
|Да (61% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|0:54 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 9 Pro +63%
19:52 ч.
12:00 ч.
Время просмотра видео
Realme 9 Pro +50%
21:20 ч.
14:14 ч.
Время разговора (3G)
Realme 9 Pro +36%
36:16 ч.
26:51 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9280 x 6920
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.1
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.13"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (66 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экране
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei Nova 9, а если автономность – то Oppo Realme 9 Pro.
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