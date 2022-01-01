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Oppo Realme 9 Pro против Infinix Note 12

Оппо Реалми 9 Про
VS
Инфиникс Ноут 12
Oppo Realme 9 Pro
Infinix Note 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 февраля 2022 года Oppo Realme 9 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.7-дюймового Infinix Note 12, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 53% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 88% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 691 и 367 баллов
Причины выбрать Infinix Note 12
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 9 Pro
vs
Note 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 460 нит 500 нит
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.4% 86%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.6% -
Время отклика 30 мс -
Контрастность 1230:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme 9 Pro
565 нит
Note 12
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 164.4 мм
Ширина 75.6 мм 76.7 мм
Толщина 8.5 мм 7.9 мм
Вес 195 граммов 184.5 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Черный, Синий, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme 9 Pro
84.4%
Note 12 +2%
86%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 9 Про и Инфиникс Ноут 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G52 MC2
Частота GPU 840 МГц 1000 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс ~62 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 9 Pro +88%
691
Note 12
367
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 9 Pro +53%
2001
Note 12
1308
AnTuTu Benchmark 9
Realme 9 Pro +53%
395437
Note 12
258241
CPU 123927 67799
GPU 100110 61958
Memory 59142 46943
UX 113377 82898
Total score 395437 258241
3DMark Wild Life Performance
Realme 9 Pro +69%
1211
Note 12
716
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS 4 FPS
Graphics score 1211 716
PCMark 3.0 score 9593 7791
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Realme UI 3.0 XOS 10.6
Размер системы из коробки 17 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (52% за 30 минут) Да (50% за 28 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:19 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:47 ч. -
Просмотр видео 17:25 ч. -
Игры 07:46 ч. -
Режим ожидания 124 ч. -
Общая автономность
Realme 9 Pro
40:18 ч.
Note 12
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 9 Pro vs Infinix Note 12
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 8160 x 6120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.1 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 9 Pro
84 дБ
Note 12
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 9 Pro более удачной покупкой.

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